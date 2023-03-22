В России выявили 12 001 случай заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

За последние сутки в России коронавирус выявили у 12 001 человека, госпитализированы 1 545 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 22 537 883 случая COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.



По данным на 22 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 15 130 пациентов. Всего вылечившихся — 21 888 648 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 39 россиян. Всего от инфекции скончались 396 938 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко