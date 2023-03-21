В Татарстане за сутки выявили 187 новых случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 187 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализирован 31 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 21 марта в Татарстане зарегистрировали 202 066 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 198 854 человека, в том числе 238 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

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Маргарита Головатенко