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В Татарстане за сутки выявили 193 случая заражения коронавирусом

11:07, 18.03.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки выявили 193 случая заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрированы 193 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализированы 28 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 18 марта в Татарстане зарегистрировано 201 494 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 198 284 человека, в том числе 248 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко
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