В России за сутки подтвердились 12 915 случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки коронавирус в России выявили у 12 915 человек. Всего в стране на 17 марта зарегистрировано 22 480 857 случаев заражения COVID-19.

Госпитализировали за сутки 1 530 заболевших. В связи с выздоровлением за сутки выписали 12 149 пациентов. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 21 829 610 жителей России.

Умерли от СOVID-19 за сутки 35 россиян. С начала пандемии в стране от коронавируса скончались 396 769 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Айрат Назипов