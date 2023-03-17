В Казани закрылось представительство Госжилфонда на улице Четаева
В Казани закрылось представительство Государственного жилищного фонда, которое расположено на улице Четаева, 56. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
Теперь воспользоваться услугами специалистов Госжилфонда можно в двух офисах — в микрорайоне М14 по улице Андрея Адо, 13б и в «Салават купере» по улице Наиля Юсупова, 13.
Представительства работают по будням с 8.30 до 17.30 без перерыва на обед.
Суббота и воскресенье — выходные дни.
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