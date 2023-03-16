За сутки в Татарстане зафиксировали 189 случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки COVID-19 подтвердился у 189 человек. Всего на 16 марта в республике зарегистрировали 201 106 случаев заражения коронавирусом.

Госпитализировали за сутки 18 татарстанцев. Вылечились от COVID-19 с начала пандемии 197 817 жителей республики, за последние сутки — 246.

Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не зарегистрировали. Всего от коронавируса умерли 2 010 жителей республики, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Айрат Назипов