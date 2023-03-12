В Афинах прошел многотысячный митинг в связи с трагедией с поездом, унесшей жизни 57 человек

Сегодня на центральной афинской площади Синтагма у стен парламента Греции в связи с катастрофой пассажирского поезда, унесшей жизни 57 человек, проходит многотысячный митинг.

Напомним, 1 марта рядом с городом Лариса лоб в лоб столкнулись два поезда: грузовой и пассажирский, оказавшись на одном пути. Арестован начальник станции Ларисы, который, по сообщениям СМИ, признал свою вину и сказал, что по ошибке отправил пассажирский поезд по тому же пути, по которому шел грузовой состав.

Практически вся площадь Синтагма возле парламента и близлежащие улицы заполнены людьми, среди которых как молодежь, так и люди среднего возраста.

Сообщается, что организаторы акции — профсоюзы государственного и частного секторов, организации студентов и учащихся, различные общественные объединения, Компартия Греции, призвавшие жителей города прийти в воскресенье на массовый митинг у парламента Греции, чтобы выразить возмущение халатностью властей и железнодорожной компании. Организаторы акции потребовали беспристрастного расследования властями причин аварии и наказания виновных.

Протестующие сообщили, что 16 марта пройдет всеобщая забастовка, к которой они призывают присоединиться, сообщает ТАСС.



Министр транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку после случившейся трагедии.



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Илина Хакимова