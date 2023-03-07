В Казани накрыли нарколабораторию по соседству с райпрокуратурой

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Накануне Советский райсуд Казани арестовал на два месяца 27-летнего уроженца Черемшана Ивана Лизунова по подозрению в покушении на наркосбыт в особо крупном размере. В его ипотечной квартире в доме по улице Арбузова сотрудники наркополиции обнаружили оборудование для производства «дури» и уже готовую партию мефедрона в 1 килограмм, сообщают источники «Реального времени».



Количество изъятого нарковещества следователь МВД при оглашении своего ходатайства в суде сообщать не стал. Однако сообщил, что Лизунов был задержан 5 марта, а на следующий день ему было предъявлено обвинение, и свою причастность к изготовлению наркотика задержанный не отрицал. Представитель прокуратуры Советского района позицию об аресте поддержал.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В оглашенных материалах дела прозвучала информация из протокола осмотра квартиры безработного, где кроме партии синтетического наркотика нашли специфичное оборудование, костюм химзащиты и респиратор.

Как долго работала эта подпольная лаборатория, следствию еще предстоит установить. К слову, по соседству с домом, где фигурант организовал наркопроизводство, находится здание прокуратуры Советского района.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Самого обвиняемого на суд доставили бойцы полицейского спецподразделения «Гром». С ходатайством следствия Лизунов согласился, по существу дела комментарии давать не стал.

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Ирина Плотникова