Новости общества

13:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России за сутки подтвердились 12 496 случаев заражения COVID-19

11:25, 09.03.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В России за сутки подтвердились 12 496 случаев заражения COVID-19
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 12 496 человек, госпитализированы 657 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 22 388 556 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

По данным на 9 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 12 536 пациентов. Всего вылечившихся — 21 729 768 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 40 россиян. Всего от инфекции скончались 396 463 человека.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:42
    это грипп. ковид анет стаивть диагнозы по тестам ПЦР нельзя они не достоверны .
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также