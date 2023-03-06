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В России подтвердились 11 163 случая заболевания COVID-19

11:09, 06.03.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России подтвердились 11 163 случая заболевания COVID-19
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 11 163 человек, госпитализированы 615 зараженных. Всего в стране зарегистрирован 22 353 291 случай COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

По данным на 6 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 9 166 пациентов. Всего вылечившихся — 21 686 422 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 38 россиян. Всего от инфекции умерли 396 336 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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