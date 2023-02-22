Прокуратура Татарстана взяла на контроль расследование о плохом состоянии дома в Адмиралтейской слободе

Прокуратура Татарстана взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту ненадлежащего состояния «дома со звездой» в Адмиралтейской слободе в Казани, об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Жители утверждают, что в доме прогнили потолки и рушатся стены. Казанцы жалуются на состояние дома в течение нескольких лет, однако власти все это время не торопились решать эту проблему.



В феврале в Татарстане возбудили уголовное дело по факту неудовлетворительных условий проживания в многоквартирном доме в Кировском районе Казани. Речь идет о доме 1933 года постройки на улице Маломосковской. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения жилищных прав граждан.



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Маргарита Гооловатенко