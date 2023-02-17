При кабмине Татарстана сформируют рабочую группу по вопросам обращения с животными
При кабмине Татарстана появится рабочая группа по вопросам обращения с животными. Попасть в нее может каждый совершеннолетний житель республики, в том числе ветеринары, социологи, аллергологи и иные представители профильных сообществ.
Рабочая группа займется обсуждением законопроектов, направленных на регулирование отношения людей с животными, рассказали в Институте развития городов РТ. Цель — защитить и обеспечить безопасность, права и интересы граждан при обращении с животными.
Члены рабочей группы при кабмине республики также смогут формировать свои предложения по указанной теме. В частности, будут учитываться обращения участников Общественного совета федерального проекта «Защита животного мира».
Формированием рабочей группы занимается Институт развития городов РТ и Главное управление ветеринарии кабмина Татарстана. Чтобы войти в нее, требуется заполнить до 27 февраля включительно специальную анкету.
Напомним, в Татарстане планируют утвердить дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных. Предполагается, что они будут действовать шесть лет — с 1 сентября 2023 года и по 1 сентября 2029 года включительно. Подробнее — в материале «Реального времени».
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