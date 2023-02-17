«Известия»: Генпрокуратуру и Роспотребназдор просят проверить российские компании по доставке еды

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов направил обращение в российскую Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой проверить работу сетей заведений, которые занимаются приготовлением и доставкой еды в городах России. В список попали Good Food, Level Kitchen, Grow Food, Justfood, «Вкусмил», My Food, сообщают «Известия».

Обращение было решено направить после массового отравления, произошедшего 15 февраля в Ростове-на-Дону. 50 человек, заболевших острым гастроэнтеритом, ели продукцию компании Good Food.

— Виновником стала компания Good Food, бизнес которой построен на основе франчайзинга, позволяющего множеству отдельных ИП и ООО осуществлять деятельность под одним популярным брендом, — говорится в обращении.

Павлов считает, что такая ситуация сложилась в условиях моратория на внеплановые проверки.

По его словам, предприниматели «расслабились», перестав беспокоиться о соответствии своего бизнеса санитарно-гигиеническим, пожарнотехническим и прочим обязательным требованиям, на выполнение которых раньше обращали внимание проверяющие органы.



— Складываются условия, при которых заказ еды становится подобен игре в рулетку, где на кон поставлены жизни и здоровье людей. Убеждены, что такое положение дел недопустимо. Иначе частота массовых отравлений усилится, — подчеркнул общественник.

Он также отметил, что готовыми продуктами питания и доставкой пользуется свыше 60% жителей городов-миллионников. В связи с этим масштаб проблемы и ее последствия могут оказаться очень серьезными.

В сентябре 2022 года мы писали, что в Нижнекамске временно приостановили работу суши-бара «Рок-н-Роллы» по ул. Менделеева, 35а после проверки заведения из-за обращения местного жителя о пищевом отравлении. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Татарстану выявили в заведении ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований, в том числе и бактерии кишечных палочек, сообщает пресс-служба ведомства.

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Илина Хакимова