IT-комитет Госдумы оценил идею Валентины Матвиенко о маркировке telegram-каналов

Пока не совсем понятно, как реализовать предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко о маркировке телеграм-каналов, в которых публикуется враждебная по отношению к России информация. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, сообщает «Газета.ru».

Он отметил, что сейчас не может прокомментировать этот вопрос:

— Пока не очень понимаю, как это можно сделать, — сказал Матвейчев.

Фото: pixabay.com

15 февраля Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания предложила маркировать «единым значком» наподобие иноагентов телеграм-каналы с враждебной к России информацией. Также она поддержала инициативу первого замглавы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова, который призвал взять под контроль деятельность подобных каналов. Комментируя эту идею, Матвиенко отметила, что не знает, «возможно ли это технически».

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Антон Гаврилов