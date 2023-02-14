Татарстанские предприятия планируют сбывать товары в Монголии

Предприятия Татарстана планируют открыть для себя новый рынок в Монголии. Об этом на онлайн-встрече с торгпредом РФ в Монголии сообщил замминистра промышленности и торговли РТ Герман Лернер.

— Предприятия Татарстана развивают новые логистические связи и ведут работу по ориентации своего производства на новые рынки сбыта. Монголия является одним из перспективных направлений, и полный потенциал сотрудничества, по нашему мнению, еще не раскрыт, — отметил Лернер.

Он сообщил, что крупные предприятия Татарстана уже ведут активную работу с партнерами из Монголии. Например, это ПАО «Татнефть», которое в 2022 году поставило свою продукцию в эту страну.

Фото: commons.wikimedia.org

Участие во встрече приняли такие предприятия, как АО «Сетевая компания», Торговый дом «Кама», АО «Татхимфармпрепараты», АО «Казанский завод синтетического каучука», ООО «Эйдос-Медицина», ООО «Инженерно-производственный центр», ТПП РТ и другие. Их представители задали интересующие вопросы торгпредству.

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Айрат Назипов