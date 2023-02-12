Глава МОК: не правительствам решать, кто имеет право участвовать в соревнованиях

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал вмешательство политиков из западных стран в спорт. Особое внимание он уделил их непрошенному участию в дискуссии о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

— Не правительствам решать, кто в каком спортивном состязании имеет право участвовать, поскольку в противном случае это стало бы концом международных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр в том виде, в каком мы их знаем, — приводит ТАСС его слова.

Бах считает, что только история покажет - «кто больше делает для мира — те, кто пытается держать открытыми границы и взаимодействовать, или те, кто хочет изолировать и вносить раскол».

Фото: olympic.ru

Глава МОК отметил, что в организации пытаются найти выход из сложившейся ситуации, чтобы российские и белорусские спортсмены смогли участвовать в соревнованиях. Это решение и будет соответствовать миссии спорта. Она заключается, в первую очередь, в объединении, а не расколу и эскалации.

— Наша роль заключается в том, чтобы сплачивать людей, — резюмировал Бах.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) предложил допустить российских и белорусских спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий. После этого глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил несогласие с ограничениями МОК.

Накануне министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сообщила, что требовать недопуска российских и белорусских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже будут 35 стран.



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Илина Хакимова