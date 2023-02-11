Сборная России вышла в финал Кубка легенд по футболу
Сборная России вышла в финал Кубка легенд по футболу, встреча с командой Европы завершилась со счетом 4:2.
В составе сборной России отличились Константин Головской, Юрий Жирков и Павел Погребняк. У команды Европы забили Хасан Кабзе и Камель Мерием.
Кубок легенд проходит в Москве с 10 по 12 февраля. В турнире примут участие шесть команд: «Легенды России», «Легенды СНГ», «Легенды Европы», «Легенды Африки», «Легенды латинских стран» и сборная звезд.
Россияне выигрывали турнир 13 раз, уступив титул лишь в 2020 году.
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