Португалия передаст Украине танки Leopard 2

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что страна предоставит Украине несколько танков Leopard 2. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, точное количество танков, которые отправят Киеву, будет объявлено позднее, когда настанет «подходящее время».

Он также отметил, что Португалия сотрудничает с ФРГ, чтобы получить детали для ремонта некоторых машин. Поэтому танки будут переданы лишь к концу марта.

Фото: pxhere.com

На прошлой неделе власти Германии объявили о решении отправить на Украину 14 танков Leopard 2. Также они разрешили другим странам поставлять их киевскому режиму. На такой шаг немецкое правительство не решалось многие месяцы, несмотря на регулярные просьбы Украины.

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Максим Кокунин