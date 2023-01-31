Google закрыл проект по созданию инструмента для редактирования скриншотов

Компания Google решила закрыть проект по созданию инструмента для редактирования скриншотов в браузере. Об этом сообщает iXBT.com.

Сотрудница компании Элли Фонг-Джонс объяснила такое решение Google негативными отзывами об инструменте в ходе тестирования. В частности, она подчеркнула, что новая функция показала всю свою «сырость». В заключение Джонс добавила, что пока разработчики не видят перспектив в плане реализации данного проекта. Сотрудница объяснила, что данный вопрос заключается в серьезной переработке инструмента.

Фото: fas.gov.ru

20 декабря 2022 года сообщалось, что Google в ходе своей ежегодной конференции анонсировала новую утилиту, которая поможет пользователям распознать непонятный почерк врача и затем переведет его в цифровой текст. Отмечалось, что пользователь сможет опробовать нововведение, если сфотографирует листок с врачебными рекомендациями, либо загрузит его из библиотеки фотографий. После этого функция обработает изображение и выделит на нем названия лекарств, которые упомянуты в примечании.



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Антон Гаврилов