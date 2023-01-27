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В Татарстане предложили не отправлять мобилизованных с категорией «B» на фронт

20:58, 27.01.2023
В Татарстане предложили не отправлять мобилизованных с категорией «B» на фронт
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане предложили не отправлять на фронт призванных по частичной мобилизации военнослужащих с категорией здоровья «B», то есть ограниченно годных к службе. С инициативой выступила омбудсмен Татарстана Сария Сабурская на расширенном заседании Экспертного совета при уполномоченном по правам человека в республике.

Сабурская направила омбудсмену России Татьяне Москальковой предложение обратиться по этому вопросу в Министерство обороны РФ.

Омбудсмен Татарстана считает, что военнослужащие с категорией «В» должны проходить военную службу в «тыловых подразделениях Вооруженных сил России», сообщает «Коммерсантъ».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, согласно которому призванные в ходе частичной мобилизации жители республики наделяются правом на бесплатную юридическую помощь, оказываемую в рамках государственной системы. Ее также смогут получить члены их семей.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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