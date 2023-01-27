Казанские водители рассказали, чего боятся на дороге больше всего

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Признались, что с ними ежегодно приключаются неприятные происшествия на дорогах, 93% казанских водителей. Еще 5% заявили, что каждую неделю сталкиваются с негативными моментами на дороге. Об этом говорится в результатах совместного исследования группы «Ренессанс страхование» и сервиса по проверке и подбору автомобилей «Автокод».

Аналитики выяснили, что больше всего водители в Казани боятся пешеходов, которые перебегают дорогу в неположенном месте — 48%. Не меньше казанских водителей пугает потеря контроля над автомобилем (36%). Еще 34% респондентов признались, что опасаются внезапного появления животного на дороге.

По словам вице-президента по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергея Демидова, большая доля тотальных повреждений случается зимой.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

— Чаще всего это связано с погодными условиями в зимний период — скользким дорожным покрытием и недостаточной видимостью, — отметил он.

Также отмечается, что 31% казанских водителей стараются держать дистанцию перед другим автомобилем, чтобы избежать происшествия, либо непреднамеренного ДТП. 24% водителей столицы РТ признались, что всегда перед поездкой проверяют системы своей машины на исправность. Еще 22% опрошенных заявили, что пытаются не отвлекаться на телефон за рулем, 17% — стараются не провоцировать других на ответную агрессию. Также аналитики выяснили, что 15% казанцев пользуются поворотниками при перестроении и только 7% убеждены в том, что по городу не нужно ездить на большой скорости.

14 января сообщалось, что в 2022 году казанские водители стали менее вежливыми. Так, в результате исследования выяснилось, что жители столицы РТ оценивают поведение городских водителей в 2,7 балла — в 2021 году данный показатель был на отметке в 3,3 балла.

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Антон Гаврилов