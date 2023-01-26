Российский робот начал преподавать программирование индийским школьникам
Российский робот — Promobot V.4 — приступил к работе в индийской школе. По замыслу разработчиков, он будет преподавать школьникам сразу несколько дисциплин. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию «Промобот».
Сообщается, что робот сейчас работает в общеобразовательной школе Heritage города Нью-Дели.
— Робот будет преподавать детям сразу несколько дисциплин и выступать «живым» лабораторным стендом в рамках уроков дополнительного образования, — сказано в сообщении.
Он будет помогать ребятам изучать программирование, мехатронику и электронику. Также промобот научит школьников создавать и программировать роботов.
По словам директора по развитию Promobot Олега Кивокурцева, робот сегодня работает уже в 43 странах мира.
— Дети узнают о работе искусственного интеллекта на живом примере, а не виртуальных моделях. Это уникальная возможность: российский робот, точные копии которого работают по всему миру — от США до Австралии, — рассказал он.
Promobot V.4 — это сервисный робот, который предназначен для работы в многолюдных точках. Робот может быть задействован на разных позициях. Так, машина может исполнять функции консультанта, сотрудника аэропорта, гида или администратора.
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