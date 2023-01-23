Владимир Путин встретился с Рустамом Миннихановым

В Кремле состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе.

— Рустам Нургалиевич, Татарстан у нас традиционно, на протяжении долгого времени находится в самых верхних положительных рейтингах по основным направлениям работы. Тем не менее в таком большом хозяйстве, которое под Вашим руководством находится, не может не быть каких-то проблемных вопросов, — обратился к президенту Татарстану Владимир Путин.

В свою очередь, Рустам Минниханов поблагодарил главу государства и начал свой доклад со слов поддержки специальной военной операции.

Фото: kremlin.ru

— Эта тема для всех нас самая важная, и, конечно же, хотел бы доложить, что мы активно работаем в этом направлении, в части поддержки специальной военной операции — почти 2,5 миллиарда мы выделили, в том числе на подшефный наш город Лисичанск. К сожалению, пока еще мы не можем там в полную силу работать, — сказал Рустам Минниханов.

Стоит отметить, что в прямом эфире телеканала «Россия 24» и на сайте Кремля Рустам Минниханов представлен как глава Татарстана, хотя согласно последним поправкам в Конституцию РТ он именуется президентом до окончания срока полномочий. «Реальное время» приводит стенографию со встречи.

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Айрат Назипов