В Казани за субботу сотрудники ГИБДД задержали 25 пьяных водителей
В столице Татарстана за субботу, 21 января, зарегистрировали 139 сообщений о ДТП. Из них две аварии с пострадавшими, обе — столкновения, сообщает ГИБДД Казани.
По информации Госавтоинспекции города, в субботу было задержано 25 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще у четверых автомобилистов не было водительского удостоверения.
Всего в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены два человека.
Отметим, что за пятницу автоинспекторы задержали шесть водителей в состоянии алкогольного опьянения. Тогда в городе зарегистрировали 215 ДТП.
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