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В Казани за субботу сотрудники ГИБДД задержали 25 пьяных водителей

11:31, 22.01.2023 2
В Казани за субботу сотрудники ГИБДД задержали 25 пьяных водителей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В столице Татарстана за субботу, 21 января, зарегистрировали 139 сообщений о ДТП. Из них две аварии с пострадавшими, обе — столкновения, сообщает ГИБДД Казани.

По информации Госавтоинспекции города, в субботу было задержано 25 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще у четверых автомобилистов не было водительского удостоверения.

Всего в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены два человека.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отметим, что за пятницу автоинспекторы задержали шесть водителей в состоянии алкогольного опьянения. Тогда в городе зарегистрировали 215 ДТП.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:53
    Вроде праздники закончились , а народ все не успокоится
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  • Анонимно 11:55
    Это такая опасная глупость - садиться пьяным за руль. А к пьяному водителю в машину садиться- еще пущая глупость
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