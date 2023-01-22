В Казани за субботу сотрудники ГИБДД задержали 25 пьяных водителей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В столице Татарстана за субботу, 21 января, зарегистрировали 139 сообщений о ДТП. Из них две аварии с пострадавшими, обе — столкновения, сообщает ГИБДД Казани.

По информации Госавтоинспекции города, в субботу было задержано 25 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще у четверых автомобилистов не было водительского удостоверения.

Всего в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены два человека.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отметим, что за пятницу автоинспекторы задержали шесть водителей в состоянии алкогольного опьянения. Тогда в городе зарегистрировали 215 ДТП.

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Айрат Назипов