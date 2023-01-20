Эндокринолог рассказала, когда нужно пользоваться солнцезащитным кремом зимой

Пользоваться солнцезащитным кремом необходимо не только летом, но и зимой. Об этом «Газете.Ru» сообщила эндокринолог Александра Ракша.

По словам врача, перед выходом на улицу стоит обратить внимание на индекс ультрафиолета. Его значение можно узнать на различных онлайн-платформах.

Фото: realnoevremya.ru

— Если индекс ультрафиолета ниже двух, то можно обойтись без защитных средств, даже если вы находитесь на улице долгое время. Если показатель выше двух и вы собираетесь быть на солнце больше получаса, то без солнцезащитного крема уже не обойтись, — отметила Ракша.

Напомним, дерматолог Елизавета Суворина объяснила, почему в холодное время года перчатки не защитят руки от сухости и раздражения. По ее словам, защитный барьер, образующийся на кожном покрове человека, терпит микроповреждения при перепаде температур: сужаются сосуды, замедляется кровообращение, теряется влага и повышается чувствительность кожи. Это и вызывает сухость, покраснение и растрескивания.

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Елизавета Пуншева