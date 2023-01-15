Церемонию прощания с Инной Чуриковой перенесли в храм Христа Спасителя
Церемония прощания с народной артисткой Советского Союза Инной Чуриковой пройдет в храме Христа Спасителя, сообщает пресс-служба театра «Ленком Марка Захарова».
— По решению семьи Инны Михайловны Чуриковой церемония прощания состоится в храме Христа Спасителя и пройдет в верхней церкви храма 17 января в 11.00. Гражданской панихиды в театре не будет, — говорится в сообщении.
Напомним, Чурикова скончалась вчера в возрасте 79 лет. Изначально сообщалось, что прощание состоится в театре «Ленком» во вторник.
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