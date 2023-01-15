Церемонию прощания с Инной Чуриковой перенесли в храм Христа Спасителя

Церемония прощания с народной артисткой Советского Союза Инной Чуриковой пройдет в храме Христа Спасителя, сообщает пресс-служба театра «Ленком Марка Захарова».

— По решению семьи Инны Михайловны Чуриковой церемония прощания состоится в храме Христа Спасителя и пройдет в верхней церкви храма 17 января в 11.00. Гражданской панихиды в театре не будет, — говорится в сообщении.

Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, Чурикова скончалась вчера в возрасте 79 лет. Изначально сообщалось, что прощание состоится в театре «Ленком» во вторник.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин