Казанский гандбольный клуб «Зилант» одержал победу над «Скиф-Юниором»
Казанский гандбольный клуб «Зилант» одержал победу над «Скиф-Юниором», встреча завершилась со счетом 39:25.
Еще один матч «Зиланта» против омской команды состоится 15 января.
Накануне пятикратный чемпион России, четырехкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России Максим Куретков стал игроком казанского гандбольного клуба «Зилант». Правый полусредний перешел в казанскую команду из ставропольского «Виктора».
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