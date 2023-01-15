СБУ готовит провокацию для дискредитации России с подрывом зернохранилища в Харьковской области

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине сообщил, что СБУ готовит провокацию в Харьковской области, чтобы обвинить Россию в создании дефицита продовольствия.

— Для подготовки диверсии в город Волчанск Харьковской области прибыла группа украинских специалистов по минно-взрывному делу и сотрудники СБУ общей численностью до 30 человек, — говорится в сообщении.

Уточняется, что СБУ минирует зернохранилище в населенном пункте Караичное. В западных СМИ инцидент будет представлен как «очередное злодеяние российских войск», требующее «жесткой ответной реакции мирового сообщества», добавили в ведомстве.



— Владельцем зернохранилища является внештатный сотрудник Службы безопасности Украины В.Уваров. Известны также установочные данные на руководителя группы А.Ткачука и всех остальных ее членов, а также их нынешнее место базирования — в военкомате города Волчанск по адресу ул.Духовная, д.29, — отметили в штабе.

Фото: Минобороны России

В октябре замглавы российской делегации в ООН Константин Воронцов рассказал, что вооруженные формирования Киева целенаправленно минируют дороги между населенными пунктами, территории вокруг жилых домов, медицинских и образовательных учреждений.

Еще летом начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что украинские неонацисты заминировали мосты через реку в Сумской области и планируют их взорвать, чтобы обвинить Вооруженные силы России в неизбирательных ударах.

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Максим Кокунин