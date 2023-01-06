Юсуф Сахапов назначен судьей Верховного суда Республики Татарстан

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Юсуфа Сахапова судьей Верховного суда Республики Татарстан.

Сахапов с 2014 года работал председателем Азнакаевского городского суда. Родился он 11 января 1966 года в деревне Нижнее Абдулово Альметьевского района, учился на юридическом факультете КГУ.

Работал консультантом и судьей Советского районного суда Казани, был заместителем председателя Арбитражного суда РТ, после чего стал обычным судьей там же, пока не был переведен в Азнакаево.



В 2020 году место председателя суда Советского района, после переезда в Самару Радика Габдуллина, освободилось, Сахапов должен был занять эту должность, его шестилетний срок работы в Азнакаево истек. Но не был утвержден кадровой комиссией при президенте РФ.

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