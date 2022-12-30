К 2030 году в России запустят 72 тысячи зарядных станций для электромобилей — это много или мало?

К 2030 году в России запустят как минимум 72 тысячи зарядных станций для электромобилей. Такой план озвучили в правительстве страны.

Создание инфраструктуры для электротранспорта предусматривает «дорожная карта» по развитию его производства и использования. Согласно документу, к 2030 году десятая доля выпускаемых в общем объёме производства транспорта будет приходится на электрический.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Сегодня правительство России расширило перечень регионов, участвующих в пилотном проекте по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. В него включили Башкирию, Пермский край, Волгоградскую, Костромскую, Рязанскую, Челябинскую и Ярославскую области. Всего с списке на данный момент 40 регионов, в том числе и Татарстан.

72 тысячи зарядных станций — это:

в среднем по 1,8 тысячи станций на регион — в проекте по их созданию участвуют 40 субъектов России.

— в проекте по их созданию участвуют 40 субъектов России. по четыре электростанции на электромобиль — по данным «Автостата», на 1 июля 2022 года в России зарегистрировано 18,7 тыс. электрокаров.

— по данным «Автостата», на 1 июля 2022 года в России зарегистрировано 18,7 тыс. электрокаров. в 758 раз больше, чем запустили в Татарстане в 2022 году — в республике в рамках пилотного проекта в республики открыли 95 зарядных станций для электромобилей.



— в республике в рамках пилотного проекта в республики открыли 95 зарядных станций для электромобилей. в 393 раза больше количества ЭЗС, которые будут работать в Татарстане к 2024 году — их должно быть 183.

— их должно быть 183. в 168 раз больше количества зарядных станций, расположенных в Москве — их насчитывается 428, из них 360 медленных и 68 быстрых.

— их насчитывается 428, из них 360 медленных и 68 быстрых. в 109 раз больше количества зарядных станций в Московской области — их насчитывается 661, из которых 31 — быстрые, а 630 — медленные.

— их насчитывается 661, из которых 31 — быстрые, а 630 — медленные. в 554 раза больше количества ЭЗС, работающих в Санкт-Петербурге — там их действует 130, в том числе 43 быстрых и 87 медленных.

— там их действует 130, в том числе 43 быстрых и 87 медленных. в 16,5 раза больше количества существующих в России электрических зарядных станций — их насчитывается 4 364 станций, в том числе 3 679 медленных и 688 быстрых.

— их насчитывается 4 364 станций, в том числе 3 679 медленных и 688 быстрых. в 49 раз меньше числа станций, которые могут появиться в США и Европе к 2025 году — две компании по установке ЭЗС объявили, что построят 3,5 млн новых электрозаправок.

— две компании по установке ЭЗС объявили, что построят 3,5 млн новых электрозаправок. почти в два раза меньше количества зарядных станций, действующих в США — в этом их число выросло до 128,5 тысячи.

— в этом их число выросло до 128,5 тысячи. в 22 раза больше количества зарядной инфраструктуры для электрокаров в Украине — на 1 ноября 2021 года их работало 3 244.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина