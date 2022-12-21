Глава Минобрнауки Татарстана прокомментировал памятник Сталину в челнинской школе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Евтешин

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин, отзываясь о памятнике Иосифу Сталину во дворе частной школы «Смеем мечтать» в Набережных Челнах, заявил, что решение в этом вопросе остается за учредителем:



— Мы имеем право проводить проверки после того, как они заявятся на лицензирование. И то только после согласования с прокуратурой.

Хадиуллин предупредил, что ученики школ, работающих соответствующей лицензии, не будут иметь легитимного среднего образования. Он назвал проблемой открепление учеников от государственных школ и поступление в частные.

Фото: realnoevremya.ru/ Сергей Афанасьев (архив)

Директор частной семейной школы «Смеем мечтать» в Набережных Челнах Максим Евтешин рассказал «Реальному времени» о причине решения об установке памятника Иосифу Сталину на территории учебного заведения:

— Композиция возводится с целью поднятия интереса учащихся к нашей недавней истории, без привязки ее к роли отдельной личности, о которой можно рассуждать бесконечно и никогда не прийти к истине, — сказал директор и подчеркнул, что подрастающее поколение должно «видеть пример».

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Маргарита Головатенко