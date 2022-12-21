Китайские авто забрали лидерство по продажам на российском рынке

Фото: wikimedia.org / Shadman Samee from Dhaka, Bangladesh

Доля китайских автомобилей на российском рынке выросла до 34,8%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на агентство «Автостат».

Согласно данным агентства, в России в период с 12 по 18 декабря продали 3742 автомобиля китайских брендов (это 34,8% от общего числа проданных автомобилей). Что касается отечественных автомобилей, то их за тот же промежуток времени продали тиражом в 3715 штук ( их доля составила 34,5%). Все это в совокупности привело к тому, что автомобили китайских брендов стали лидерами российского рынка в легковом сегменте.

В отношении марочного рейтинга лидером по-прежнему остается отечественная Lada. С 12 по 18 декабря автомобиль данной марки приобрели 3489 раз. На втором месте китайский Chery — продано 1439 штук. Третье место досталось Geely (997 авто) и китайскому Haval — продано 705 автомобилей.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев



Лидерство также сохраняет и продукция АвтоВАЗа. За год россияне приобрели 2151 автомобиль семейства Lada Granta. Второе место в звании лучшей иномарки в России заработал кроссовер Chery Tiggo 7 PRO (продали 741 штуку). Третьего места удостоился еще один кроссовер Geely Coolray — эту модель авто продали 663 раза. Также в пятерки лидеров вошли два внедорожника Lada — Niva Legend и Niva Travel.

Накануне группа «Ренессанс страхование» и сервис «Автокод» в результате совместного исследования выяснили, что 43% казанцев больше доверяют производителям японских авто, 31% уверены в надежности немецких автомобилей, а 8% опрошенных отдают свое предпочтение маркам корейских авто.

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Антон Гаврилов