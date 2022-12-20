Сладкие подарки к Новому году в Казани получат более 156 тысяч детей

В Казани сладкие подарки к Новому году получат более 156 тысяч детей — младшеклассники и воспитанники детских садов. Раздадут их с 26 по 30 декабря на утренниках.

Казанские дети в подарочной коробке получат конфеты, печенье и прочие сладости. Также в нее вложили световозвращающие наклейки, сообщили в Управлении образования города.

«Реальное время» писало, что на закупку новогодних подарков для детей в Казани потратили 31,6 миллиона рублей. Приобрели 156 410 подарочных наборов. Таким образом, стоимость одной единицы составила 202 рубля.

В числе сладостей были указаны вафельный батончик, сахарное печенье, две конфеты с пралине, две мармеладки с фруктовым вкусом, две сливочные конфеты, десерт с кремовой начинкой между слоями мягких бисквитных ломтиков, две сливочные конфеты с молочной тянучкой со вкусом традиционного пломбира, две конфеты с желейным корпусом, глазированные шоколадной глазурью, две конфеты с кремовой начинкой в вафельном корпусе, одна конфета с фруктовым корпусом, глазированная кондитерской темной глазурью, глазированный зефир с «вареной сгущенкой» со вкусом банана, вафельный десерт, мучное кондитерское изделие, а также сок восстановленный без добавления сахара для детского питания. В общей сложности 21 наименование.



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Татьяна Демина