Рустам Минниханов: уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превысил эпидпорог на 82%

Сегодня на совещании в Доме правительства Татарстана президент республики затронул тему эпидемиологической обстановки. По его словам, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Татарстане превысил эпидемиологический порог на 82%. В связи с этим 15 декабря правительство республики ввело ряд ограничений.

— Предписано приостановление учебного и воспитательного процесса в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более процентов детей в группах и классах. Необходимо усилить режим дезинфекции, усилить контроль в работе входных фильтров в социальных учреждениях и на предприятиях, строгое соблюдение санитарно-противоэпидемических требований в трудовых коллективах, — сказал Рустам Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Он также отметил, что в том числе в стационарных медицинских и образовательных организациях и организациях социального обслуживания запрещается посещение стационарных больных в больницах и лиц с круглосуточным пребыванием, детей и взрослых. Вводится обязательный масочный режим для персонала и посетителей. Устанавливается требование обязательной термометрии два раза в день.

Напомним, 15 декабря в Татарстане ввели ряд ограничений в связи с увеличением числа заболеваемости гриппом и ОРВИ. Согласно постановлению Роспотребнадзора по Татарстану, жителям нельзя посещать стационарные больницы любых форм собственности. Исключение — уход за тяжелобольными и лежачими, необходимость навещать людей, находящихся в социальных и образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием детей и взрослых.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров