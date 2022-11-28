Минпросвещения рассматривает вариант отмены ЕГЭ для старшеклассников из новых регионов России

Министерство просвещения России рассматривает вариант отмены единого государственного экзамена для старшеклассников Запорожской и Херсонский областей, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.



По ее словам, у учащихся есть перерыв в учебе, поэтому Минпросвещения может предложить не сдавать ЕГЭ. Однако пробелы с образованием придется возмещать, подчеркнула Кузнецова.

Она отметила, что сейчас необходимо подключить к обучению старшеклассников репетиторское сообщество, поскольку необходимо преодолеть языковой барьер — обучение в школе они получали на украинском языке, сообщает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко