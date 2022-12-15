В Татарстане 93% учреждений завели страницы в соцсетях

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане почти все учреждения образования, здравоохранения и культуры открыли персональные страницы в социальных сетях. Об этом сообщил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.

— 5 500 учреждений республики, или 93% от общего количества, создали страницы в соцсетях, — рассказал он, выступая сегодня на заседании Госсовета Татарстана. По его словам, татарстанцы активно посещают сайты органов власти в поиске необходимой информации. — Всего 80 млн раз посетили портал РТ, — сказал он.

Он напомнил, что официальный портал органов власти в Татарстане действует с 2009 года, после чего более тысячи государственных структур и ведомств создали сайты на единой платформе. Однако этого недостаточно для коммуникации с жителями, и поэтому идет процесс вхождения в социальные сети. На федеральном уровне рекомендовано участвовать в сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», — пояснил Айрат Хайруллин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, с 1 декабря 2022 года в России госорганы, органы местного самоуправления и суды обязаны вести свои официальные аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Страница может быть создана в любой из них.

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Луиза Игнатьева