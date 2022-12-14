Роспотребнадзор: Россия занимает 106-е место в мире по заболеваемости COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что сегодня Россия занимает в мире 106-е место по заболеваемости коронавирусом. Об этом она сказала на совещании у президента России Владимира Путина, сообщает «РИА Новости».

— И вместе с тем заболеваемость невысокая, она в пять раз меньше, чем годом раньше, чем в ноябре прошлого года, но все равно вызывает у нас определенную настороженность, — сказала она.

Также специалист подчеркнула, что COVID-19 «никуда не ушел и, очевидно, никуда не уйдет».

По словам Поповой, в России ежедневно проводятся 250-300 тысяч исследований. По ее мнению, «этого достаточно на сегодняшний день, чтобы четко выявлять заболевших». Также она подчеркнула, что Россия по-прежнему входит в десятку стран-лидеров по охвату тестированием в мире.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Накануне Попова заявила, что в России ожидается сезонный подъем заболеваемости коронавирусом. Помимо этого она подчеркнула, что Россия полностью не избавилась от COVID-19. Также вчера специалист рассказала, что национальную базу данных о мутациях коронавируса VGARus настраивают для работы с вирусами гриппа и другими заболеваниями.

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Антон Гаврилов