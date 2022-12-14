Студенческие кампусы будут строить в два раза быстрее запланированного срока

Генеральный директор ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян сообщил, что строительство студенческих кампусов федеральных университетов в периметре «Единого заказчика» будет идти вдвое быстрее обычного. Об этом сообщает «Интерфакс».



— По линии Минобра развиваем одну из важнейших программ по развитию кампусов мирового уровня. Четыре из этих кампусов уже в программе деятельности компании. Они в Екатеринбурге, Новосибирске, Калининграде и Орле. Мы с коллегами ставим себе задачу сократить в два раза сроки, — сообщил Оганесян.



По словам гендиректора, плановый срок реализации таких объектов — примерно шесть лет. Ускорить процесс строительства можно за счет сокращения документального оформления. Компания планирует построить все за 3 года. Сам процесс строительства занимает около двух лет.



Напомним, в Лаишевском районе нашей республики планируется построить грандиозный университетский кампус. Он призван стать базой для создания научно-образовательного центра мирового уровня.

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Диана Фатыхова