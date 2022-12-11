В Татарстане увеличилось количество браков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с января по октябрь 2022 года зарегистрировали 22 980 браков. Это на 6,6% больше, чем за первые десять месяцев прошлого года, следует из данных официальной статистики.

Татарстан по количеству зарегистрированных за январь-октябрь 2022 года браков лидирует в Приволжском федеральном округе. На втором месте Башкирия — 21 055, на третьем — Самарская область (17 933), на четвертом — Нижегородская область (17 760), на пятом — Пермский край (15 105).

Минимальное число заключивших брак пар среди регионов ПФО зарегистрировано в Марий Эл — 2 951. Это на 9,2% больше, чем за январь-октябрь 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В целом в Приволжском федеральном округе с января по октябрь 2022 года поженились 155 183 пары. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 6,2%.

Напомним, за октябрь 2022 года в Татарстане зарегистрировали 3 145 браков. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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Татьяна Демина