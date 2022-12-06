Ученые придумали способ, как вылечить рак мозга с помощью рок-музыки

Ученые саратовского национального исследовательского государственного университета придумали способ, как рок-музыка может вылечить опухоли мозга. Об этом сообщила «Газета.Ru».



По данным ученых СГУ, громкая музыка способствует ускорению лимфодренажа тканей. Ученые провели исследование, при котором выяснили, что при прослушивании громкой музыки у крыс увеличивается проницаемость на 30-40 минут. Открывается гематоэнцефалический барьер приводящий к лучшему распределению лекарственного препарата. Это увеличило выживаемость крыс, подвергавшихся воздействию громкой музыки.

Фото: pxhere.com

— Преимущество использования в терапии громкой музыки в том, что она открывает барьер везде, и лекарство может свободно проникнуть в уязвимые места опухоли. Звуковая волна раздражает белки барьера, и они «прячутся» внутрь сосудов мозга. В этот момент лекарство попадает в мозг. Из-за связи органов слуха и сосудов мозга барьер открывается благодаря сосудистым реакциям на громкий звук, — рассказала заведующая кафедрой физиологии человека и животных биологического факультета СГУ Оксана Семячкина-Глушковская.

На данный момент ученые планируют изучить дальнейшее влияние музыки на гематоэнцефалический барьер, чтобы победить болезни Паркинсона и Альцгеймера.

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Диана Фатыхова