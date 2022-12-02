В Казани бывшего сотрудника ГИБДД обвинили во взяточничестве

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов (архив)

22-летнему бывшему инспектору дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Казани предъявили обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщили в СУ СК РФ по Татарстану.



Следствие считает, что 21 сентября 2022 года обвиняемый во время патрулирования участка автодороги по улице Короленко остановил автомобиль Mitsubishi, водитель которого имел признаки опьянения. Сотрудник ГИБДД сообщил о своих подозрениях в ходе проверки документов.

Водитель предложил обвиняемому за взятку не проводить освидетельствование и не составлять протокол, за что полицейский потребовал 20 тыс. рублей. Мужчина поехал за деньгами, но по дороге позвонил ОРЧ СБ МВД по Татарстану с заявлением о противоправных действиях. В результате после передачи денежных средств злоумышленника задержали.

Фото: realnoevremya.ru

Причастность к совершению преступления бывший полицейский полностью признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В августе в Татарстане бывшего 41-летнего сотрудника отдела кадров МВД по республике и 39-летнего начальника отделения ГИБДД по Пестречинскому району обвинили в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).



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Маргарита Головатенко