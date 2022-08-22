В Татарстане экс-сотрудника МВД и начальника отделения ГИБДД по Пестречинскому району обвинили во взятках

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане бывшего 41-летнего сотрудника отдела кадров МВД по республике и 39-летнего начальника отделения ГИБДД по Пестречинскому району обвинили в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Следствие считает, что 30 марта 2021 года житель Лаишевского района перевел 30 тысяч рублей 41-летнему экс-сотруднику отдела кадров МВД по РТ, чтобы тот в последующем передал деньги 39-летнему фигуранту — начальнику отделения ГИБДД по Пестречинскому району. От него требовалось посодействовать в регистрации замены двигателя автомобиля.

В июле 2021-го тот же взяткодатель передал фигурантам 60 тысяч рублей через знакомого — это было вознаграждением за регистрацию замены двух двигателей.

Фото: realnoevremya.ru

41-летний подсудимый признал вину полностью, он находится под подпиской о невыезде. Второй соучастник признал вину частично, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. В ближайшее время уголовное дело направят в Пестречинский райсуд для рассмотрения по существу. Материалы в отношении взяткодателя выделили в отдельное производство.

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Маргарита Головатенко