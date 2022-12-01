Telegraph: Борис Джонсон может выставить свою кандидатуру на следующих парламентских выборах

Фото: кадр видео youtube.com (архив)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, после ухода с поста ставший депутатом Палаты общин, принял решение не уходить из политики — он планирует выставить свою кандидатуру на следующих парламентских выборах снова, сообщает газета Daily Telegraph в четверг.



Издание указывает, что переизбрание в Палату общин позволит политику вновь бороться за пост лидера консерваторов и премьер-министра. Однако ближе к дате парламентских выборов он имеет право передумать и отказаться от участия, сообщает ТАСС.

В конце ноября СМИ сообщили, что Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и главы правительства. Также сообщалось, что экс-премьер-министр обзванивал парламентариев, чтобы заручиться поддержкой достаточного количества однопартийцев для участия в выборах.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко