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Telegraph: Борис Джонсон может выставить свою кандидатуру на следующих парламентских выборах

22:49, 01.12.2022
Telegraph: Борис Джонсон может выставить свою кандидатуру на следующих парламентских выборах
Фото: кадр видео youtube.com (архив)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, после ухода с поста ставший депутатом Палаты общин, принял решение не уходить из политики — он планирует выставить свою кандидатуру на следующих парламентских выборах снова, сообщает газета Daily Telegraph в четверг.

Издание указывает, что переизбрание в Палату общин позволит политику вновь бороться за пост лидера консерваторов и премьер-министра. Однако ближе к дате парламентских выборов он имеет право передумать и отказаться от участия, сообщает ТАСС.

В конце ноября СМИ сообщили, что Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и главы правительства. Также сообщалось, что экс-премьер-министр обзванивал парламентариев, чтобы заручиться поддержкой достаточного количества однопартийцев для участия в выборах.

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Маргарита Головатенко
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