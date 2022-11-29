Более 10 тыс. мальков толстолобика выпустил «Нижнекамскнефтехим» в Куйбышевское водохранилище

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

10 тыс. мальков толстолобика пополнили водные ресурсы Куйбышевского водохранилища благодаря нижнекамскому предприятию СИБУРа. Ежегодно «Нижнекамскнефтехим» проводит такие экологические мероприятия и восполняет биоресурсы региона.



Акция прошла 29 ноября в Казани. Место для выпуска рыбы, а в данном случае — это Куйбышевское водохранилище, определило Росрыболовство. Для этого учитывались благоприятные природные и погодные условия. Толстолобик, выпущенный до 1 декабря, хорошо приживается. Этому способствует кормовая база и отсутствие хищных пород рыб в районе выпуска. Выпуская мальков, нефтехимики способствуют восполнению водных биологических ресурсов.

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Экологи «Нижнекамскнефтехима» совместно с представителями Средневолжского территориального управления Росрыболовства проконтролировали процедуру выпуска молоди. Комиссия подтвердила удовлетворительное состояние мальков перед выпуском и соблюдение всех требований к условиям его проведения.



Для воспроизводства водных биологических ресурсов в течение 5 лет НКНХ планирует выпуск 1 млн мальков рыб. Это одно из природоохранных мероприятий соглашения о взаимодействии между Росприроднадзором и «Нижнекамскнефтехимом», которое было заключено в феврале 2022 года. 28 октября 2022 года состоялся выпуск 200 тыс. мальков стерляди в реку Кама в акватории села Бетьки. В прошлом году предприятие выпустило в Куйбышевское водохранилище более 125 тыс. мальков стерляди.

