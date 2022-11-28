В ЕС заявили о рассмотрении возможности переподключения «Россельхозбанка» к SWIFT в рамках зерновой сделки

Евросоюз рассмотрит возможности переподключения «Россельхозбанка» к системе SWIFT в рамках зерновой сделки. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, пишут «Известия».

— Мы должным образом приняли к сведению претензии России относительно роли «Россельхозбанка» в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством, а также предполагаемые трудности, вызванные его отключением от SWIFT. Хотя это делает транзакции более дорогими и медленными, платежи по-прежнему возможны, — отметил Стано.

Фото: pxhere.com

По словам представителя, любые поправки к мерам, введенным ЕС, должны быть единогласно одобрены членами союза.

— Достаточное количество платежных каналов остается открытым, поскольку большинство российских банков не подпадают под санкции и не отключены от SWIFT, включая крупные финансовые институты, такие как «Газпромбанк», — добавил он.

Россия в ноябре возобновила участие в зерновой сделке. 1 ноября президент РФ Владимир Путин в разговоре с Эрдоганом заявил, что страна вернется в зерновую сделку только после гарантий безопасности со стороны Киева.



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Елизавета Пуншева