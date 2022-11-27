Цветы — самый популярный подарок по случаю Дня матери

В этом году День матери отмечался в минувшее воскресенье, 27 ноября. Самым популярным подарком по случаю праздника оказались цветы — этот вариант выбрал каждый третий опрошенный, делятся результатами опроса «Известия».

Самый востребованный подарок — цветы, такой вариант выбрали 32%. На втором и третьем местах — сладкие угощения и парфюмерия, которые назвали соответственно каждый пятый (19%) и каждый десятый (10%) опрошенный.

Фото: pixabay.com

Отметим, что больше половины опрошенных (64%) заявили, что обязательно поздравят своих мам с праздником. Почти все из них — 92% — хотели бы вручить подарок лично. Каждый третий участник опроса (35%) занимается выбором подарка за несколько дней до праздника, каждый четвертый (27%) — за неделю, каждый десятый (9%) — за месяц.

В преддверии Нового года сервис по поиску работы SuperJob провел исследование, в ходе которого выяснил, что казанцы любят больше — дарить или получать подарки. В опросе, проведенном с 11 по 16 ноября, приняли участие экономически активные граждане из города. В целом большинству жителей Казани в равной степени нравится как дарить, так и получать подарки (61%).

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Илина Хакимова