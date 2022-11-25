Россия направила ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи виз членам делегации

Россия направила ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи виз представителям страны для участия в Международной программе развития коммуникации в Париже. Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что Франция не выдала визы представителям России для участия в 33-й сессии межправительственного совета Международной программы ЮНЕСКО.

В свою очередь представитель МИД Франции сообщил, что российские власти не говорили о проблеме с оформлением разрешений на въезд.

В конце прошлой недели ответственный секретарь комиссии по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе заявил, что конвенция не предусматривает самостоятельного редактирования списка ЮНЕСКО, поэтому исключить из него объекты в России нельзя.

Он отметил, что вероятности исключения российских объектов из списка не существует. По его словам, 31 объект страны останется.

— Существуют определенные критерии, по которым тот или иной объект может быть отнесен к перечню ЮНЕСКО и, что крайне редко случается, исключен из него. Таких примеров за 50 лет действия Конвенции насчитывается всего несколько, — подчеркнул секретарь комиссии.

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Максим Кокунин