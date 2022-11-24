Путин призвал улучшить процесс поставок военной техники в армию

На совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил президент России Владимир Путин призвал улучшить процесс поставок военной техники в армию, передают «РИА Новости».

Президент отметил, что нужно не только увеличить количество вооружений, но и их качество.

Владимир Путин подчеркнул, что в этой связи очень важно прямое взаимодействие производителей техники с теми, кто ее использует. Президент отметил, что рассчитывает услышать во время совещания, как работает этот механизм.

Глава государства ранее, в ходе совещания с членами координационного совета по обеспечению Вооруженных сил, призвал обеспечить конкуренцию производителей техники для российских военных. По его словам, конкуренция важна всегда для эффективной работы экономики, «но в данном случае это имеет особое значение».

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Илина Хакимова