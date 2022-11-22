«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду
Сегодня стало известно, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с футболистом Криштиану Роналду. Об этом сообщила пресс-служба команды.
В сообщении отмечается, португальский форвард немедленно покидает команду после расторжения соглашения по обоюдному согласию.
Пятикратный обладатель «Золотого мяча», нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду на прошлой неделе дал скандальное интервью Пирсу Моргану, в котором игрок критикует нынешнюю команду и ее тренера, и молодежь: «[Эрик Тен Хаг, главный тренер МЮ] не уважает меня так, как я этого заслуживаю. Но это то, что есть. Поэтому, наверное, в матче против «Тоттенхэма» я и ушел [в раздевалку]. Тренер не имеет права выпускать меня на 3 минуты в матче. Извините, я не такой игрок. Я знаю, что я могу дать команде». В том числе футболист высказался о числе подписчиков в Instagram*.
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