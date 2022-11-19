Жительницу Татарстана подозревают в убийстве сожителя

Жительницу Нурлата подозревают в убийстве своего сожителя, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Татарстану. В ведомстве сообщили, что вечером 17 ноября в квартире было обнаружено тело 32-летнего мужчины с колото-резаными ранами груди.

Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». По подозрению в совершении преступления задержана 36-летняя сожительница убитого.

Фото: realnoevremya.ru

По версии следствия, сожители часто ссорились из-за ревности. В день трагедии женщина пришла домой пьяной, чем вызвала ссору, в результате которой нанесла мужчине смертельную рану ножом.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Артем Гафаров